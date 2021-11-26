Kar Posof’u beyaza bürüdü

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Ardahan'da 1500 rakımlı Posof vadisi yağan karla beyaza büründü.

Ardahan’ın Posof ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı devam ediyor. Beyaza bürünen bölgede Karayolları ve Özel İl İdaresi ekipleri de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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