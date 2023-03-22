İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Oruç tutacak vatandaşlar, ikamet ettikleri ile göre iftar ve sahur vakitlerini merak ediyor. Diyanet İşleri tarafından il il yayınlanan imsakiye takvimleri dâhilinde Ardahan imsakiye takvimi 2023 açıklandı. İşte, Ardahan iftar ve sahur vakitleri...

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