Ardan Özmenoğlu’ndan 'İlklerin İzinde'

Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da gerçekleşen ilk solo sergisinde sanat severlerle buluşacak olan Ardan Özmenoğlu, tarih boyunca pek çok zorlukla karşılaşmalarına rağmen sanatta var olma mücadelesi vermiş Mihri Müşfik, Hale Asaf, Fahrelnisa Zeid, Aliye Berger, Sabiha Bengütaş gibi kadın sanatçıların kendi dönemlerinde ürettikleri eserlerini yorumluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen “İlklerin İzinde” isimli sergi, Ardan Özmenoğlu’nun post-it notları ipekbaskı tekniğiyle birlikte kullandığı eserlerinin yanı sıra cam heykellerden oluşan kapsamlı bir seçki sunuyor.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e uzanan süreçte kadın sanatçılar, geleneksel normlara meydan okuyarak akademik sanat eğitimi almış, eserlerini sergilemiş ve sanatın farklı alanlarında üretimler yaparak sanat tarihinde iz bırakmışlardır. Türk sanatının öncü kadın ressamları, heykeltıraşları ve seramik sanatçılarının yapıtlarını yorumlayarak bir araya getiren Özmenoğlu, bu sanatçıların sanata kattığı değeri görünür kılmayı amaçlıyor.

Sergi 7- 14 Mart tarihlerinde Sofya Vivacom Arthall sanat galerisinde gerçekleşecek.