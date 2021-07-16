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Arefe günü tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Bu yıl Kurban Bayramı hafta içine denk geliyor, hafta sonlarının da dahil edilmesi bile birlikte bayram tatili 9 gün tatil yapılacak. Peki arefe günü tatil mi? İşte detaylar...

Arefe günü tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Kurban bayramının arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Arefe günü resmi kurumlarda tatil kabul edildi ancak bu karar özel sektörde geçerli değil. Vatandaşlar arefe günü hangi kurumların tatil olduğunu merak ediyor. İşte arefe günü ile ilgili detaylar...

AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda pazartesi (19 Temmuz) günkü yarım günü idari tatil olarak belirlediklerini duyurdu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü bankalar, kargolar, eczaneler yarım gün açık olacak.

2021 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl kurban bayramında hafta sonları da dahil olmak üzere 9 gün tatil yapılacak.

Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma

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