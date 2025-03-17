ARF Bio halka arza hazırlanıyor

Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimiyle, yeşil dönüşüm alanında öne çıkan ARF Bio, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı. Başvurusunda yer alan taslak izahnameye göre şirket çıkarılmış sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltmek amacıyla artırılacak 35,5 milyon TL nominal değerli 35,5 milyon adet B grubu pay ile mevcut ortaklardan RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11,5 milyon TL nominal değerli 11,5 milyon adet B grubu pay olmak üzere toplam 47 milyon TL nominal değerli 47 milyon adet B grubu payı halka arz edecek.

ARF Bio, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını Ödemiş’teki entegre tesisine yapacağı yatırımlara ayırmayı planlıyor. Şirket, biyogaz üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu değerlendirerek mikroalg üretimine girmeyi, ayrıca elektriğin yan ürünlerini kullanarak cam sera yatırımıyla ihracata yönelik sebze yetiştirmeyi hedefliyor.

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Şirketin planladığı yatırım kalemleri arasında işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borçların kapatılması ve kurulu güneş enerjisi santralinin kapasite artışı da bulunuyor. Bu sayede ARF Bio, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiği geliri büyüterek, eksi karbon şirket yapısını pekiştirecek.

2021 yılında RePie Portföy, kurduğu ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kanalıyla şirkete 98,5 milyon dolar yatırım yapmıştı. Bugün itibarıyla RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun, şirketteki toplam pay oranı yüzde 95,02 seviyesinde yer alıyor.

YENİ YATIRIMLAR HEDEFLİYOR

2015 yılında Ankara’da kurulan yeni nesil yeşil dönüşüm şirketi ARF Bio, kurduğu biyogaz tesisinde elde ettiği elektriği ve sıfır atık prensibiyle değerlendirdiği organik fermente ürünü katma değerli gübreye dönüştürmesiyle dikkat çekiyor. Sahip olduğu sertifikalar ile karbon kredisi satışıyla gelirlerini çeşitlendiren ARF Bio, entegre tesisine yapacağı yeni yatırımlarla eksi karbon şirket yapısını güçlendirmeyi ve sürdürülebilir tarım ile kozmetik, ilaç ve gıda sanayiye yeni ürünler kazandırmayı hedefliyor.

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ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, “İklim değişikliğiyle mücadele artık topyekûn bir seferberlik gerektiriyor. Karbon salımını azaltmanın önemli bir adımı olan yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanında öncü projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyor, aynı zamanda ortaya çıkan atıklardan organik ve organomineral gübre üreterek tarımda verimliliğe katkı sağlıyoruz. Halka arzımızla birlikte daha da güçlenerek, mikroalg ve sera yatırımları gibi yeni projelerle ülkemize örnek, benzersiz bir yeşil dönüşüm şirketi olma yolunda ilerleyeceğiz” dedi.

KARBON KREDİSİ SATIŞI Özellikle sürdürülebilir çevre için karbon ayak izi şirketler açısından çok önemli hale geldi. Dünyada karbon piyasaları emisyon azaltımı karşılığında kazanılan karbon kredilerinin el değiştirmesini sağlayan önemli bir pazar haline dönüştü. ARF Bio da sahip olduğu sertifikalar sayesinde bu piyasada yer alarak, karbon kredisi satış hakkı elde ettiğini belirten Arslan, şunları söyledi: “Bu sertifikalar sayesinde ürettiğimiz yenilenebilir enerji ve engellediği karbon salımı oranında karbon kredisi satışı yapabiliyoruz. Bu da gelirlerimizin çeşitliliğini sağlıyor. Gelirimizi çeşitlendiriyor ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyoruz. Sadece elektrik veya gübre üreten değil, eksi karbon bir şirket olarak büyümeye devam edeceğiz. Büyümenin yanında BM ’ Sürdürülebilirlik Kalkınma amacına katkıda bulunmamız ve bu amaçlar arasında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (5), Erişilebilir ve Temiz Enerji (7), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme (8), Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı (9), Sorumlu Üretim ve Tüketim (12), ve İklim Eylemi (13)sağlamayı en az karbon ayak izi kadar önemsiyoruz ” dedi. REKLAM 60 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPTI ARF Bio’nun, 2019’da faaliyete başladığı Ödemiş’teki yaklaşık 20 milyon dolar yatırımla devreye aldığı 4,8 MW kurulu güce sahip biyogaz santralinde bitkisel ve hayvansal kökenli atıklar oksijensiz ortamda fermantasyona uğratılıyor, ortaya çıkan biyogazdan elektrik üretiliyor. “Elde edilen elektriği, YEKDEM teşvik mekanizması kapsamında 2029 yılına kadar kilowatt saat başına 13,3 dolar sent fiyatla satabiliyoruz. Tesisimizde yıllık ortalama 36 milyon kWs, yani 35 bin kişinin veya 10 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına karşılık gelen üretim yapıyoruz. Bu kapasiteyle ülkemizin biyogazda en büyük kurulu güce sahip santrallerinden biriyiz” ifadelerini kullanan Arslan, “Biyogaz üretimi sırasındaki fermantasyon ürününden gübre elde ediyoruz. 40 milyon dolarlık ek yatırımla devreye aldığımız organik ve organomineral katı ve sıvı gübre tesisinde 2023 yılında f ARF Bio, halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını Ödemiş’teki entegre tesisine yapacağı yatırımlara ayırmayı planlıyor. Şirket, biyogaz üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu değerlendirerek mikroalg üretimine girmeyi, ayrıca elektriğin yan ürünlerini kullanarak cam sera yatırımıyla ihracata yönelik sebze yetiştirmeyi hedefliyor.

Şirketin planladığı yatırım kalemleri arasında işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borçların kapatılması ve kurulu güneş enerjisi santralinin kapasite artışı da bulunuyor. Bu sayede ARF Bio, yenilenebilir kaynaklarından elde ettiği geliri büyüterek, eksi karbon şirket yapısını pekiştirecek. Faaliyete başladık. Böylece, sıfır atık prensibini hayata geçirerek ürün yelpazemizi genişlettik” dedi. SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA KATKI ARF Bio, biyogaz üretiminden kaynaklı organik fermantasyon ürünlerini işleyerek organik ve organomineral gübre üretimi yapıyor. Yılda 50 bin ton katı ve 50 bin ton da sıvı gübre olmak üzere toplam 100 bin ton üretim kapasitesine sahip. 2023 yılında şirketin gelirlerinin yaklaşık dörtte biri gübre satışlarından sağlandı. REKLAM Türkiye’deki toprakların büyük kısmının organik madde bakımından zayıf durumda olduğunun altını çizen Arslan, salt kimyasal gübreler toprağın tuz miktarını artırabilir, sadece organik gübre de bitkinin ihtiyacı olan tüm besinleri sağlayamayabilir. Ürettiğimiz organomineral gübreler, her iki yöntemin avantajlarını birleştirerek sürdürülebilir tarımı destekliyor. Organik gübreler ise toprağın besin değerinin artırılmasında kritik rol oynuyor. Yılda 100 bin ton kapasiteli gübre üretimimizle, ülkemizin gıda güvenliği ve tarımsal verimliliğine katkı sunuyoruz. Ayrıca bu gübreler kimyasal gübreye göre çevre dostu özellikleriyle öne çıkıyor” dedi. ÖZKAYNAKLARININ VARLIKLARINA ORANI YÜZDE 66 ARF Bio, 1,2 milyar özkaynakları ve 1,8 milyar liralık aktif büyüklüğüyle güçlü bir finansal yapıya sahip. 2024 yıl sonu itibarıyla özkaynakların varlıklara oranı yüzde 66’ya ulaşırken, 2024 yılı gelirleri 143,6 milyon lira, net karı da 7,9 milyon liraya ulaştı. Melih Arslan, “Finansal performansımızı halka arz ile daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız, gelir çeşitliliğimizin artmasına destek olacak. Özkaynaklarımızın gücüyle de yeni projelere hızlıca adım atabilecek konumdayız” diye konuştu. MİKROALG YATIRIMIYLA DÖNÜŞÜM ÜSSÜNE KAVUŞACAK ARF Bio, halka arz gelirlerini kullanarak yapacağı yatırımla biyogaz santralinden çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kullanarak mikroalg üretmeyi hedefliyor. Mikroalgler, gıda, ilaç, kozmetik, biyogübre gibi birçok sektörde yüksek değerli bir girdi maddesi.