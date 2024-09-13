Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran kızının mezarını ziyaret etti. Güran kızının mezarı başında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"DEVLET ŞÜPHELENDİĞİNİ ALABİLİR"

"Soruşturma devam ediyor. Herkese teşekkür ederiz. Devlet kimden şüpheleniyorsa herkesi alabilir. Devlet benden şüpheleniyorsa beni de alabilir. Devlet kızımın kanına yerde bırakmayacak. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Devlet Allah'ın izniyle, savcılarımız her şeyi ortayla çıkaracak.

"CAMİDE GELİP YANIMA OTURUYORDU"

Gerçekten çok yorgunum çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam ailemle ilgili çok yorum yapılıyor. Valilik ne derse o doğrudur. Camide gelip benim yanıma oturuyordu (Nevzat Bahtiyar). Devlet, savcılarımız ne diyorsa öyledir.