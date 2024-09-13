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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arif Güran Narin'in mezarında konuştu - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Serbest bırakılan baba Arif Güran Narin'in mezarında konuştu!

        Narin Güran soruşturmasında serbest bırakılan ve kızının mezarını ziyaret eden baba Arif Güran, "Devlet kimden şüpheleniyorsa herkesi alabilir. Devlet benden şüpheleniyorsa beni de alabilir. Devlet kızımın kanına yerde bırakmayacak. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Devlet Allah'ın izniyle, savcılarımız her şeyi ortayla çıkaracak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 15:41 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:44
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        Baba Arif Güran Narin'in mezarında konuştu!
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        Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran kızının mezarını ziyaret etti. Güran kızının mezarı başında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "DEVLET ŞÜPHELENDİĞİNİ ALABİLİR"

        "Soruşturma devam ediyor. Herkese teşekkür ederiz. Devlet kimden şüpheleniyorsa herkesi alabilir. Devlet benden şüpheleniyorsa beni de alabilir. Devlet kızımın kanına yerde bırakmayacak. İnanıyorum adalet yerini bulacak. Devlet Allah'ın izniyle, savcılarımız her şeyi ortayla çıkaracak.

        "CAMİDE GELİP YANIMA OTURUYORDU"

        Gerçekten çok yorgunum çok teşekkür ediyorum. Sizden ricam ailemle ilgili çok yorum yapılıyor. Valilik ne derse o doğrudur. Camide gelip benim yanıma oturuyordu (Nevzat Bahtiyar). Devlet, savcılarımız ne diyorsa öyledir.

        "ADALET YERİNİ BULACAK"

        Yüz yıllardır biz bu köydeyiz. Ben neyin ne olduğunu bilmiyorum. Adalet yerini bulacak. İnşallah devletimiz katilleri bulacak. Sosyal medyada çok yalan şeyler dönüyor. Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz zaman hiçbir şey kalmayacak her şey ortaya çıkarılacak. Ben buna inanıyorum. Türk Milleti gerçekten benim kızımı kucakladı, Allah razı olsun."

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