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Arif V 216 filminin konusu ne oyuncuları kimler? Arif V 216 nerede çekildi?

Vizyona girdiği 2018 yılında büyük ses getiren Arif V 216 filmi beyaz perdenin ardından TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu akşam 20:00 STAR TV yayınlanacak Arif V 216 filmini kaçırmak istemeyen sinemaseverler "Arif V 216 filminin konusu ne, oyuncuları kimler, Arif V 216 nerede çekildi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Tüm bu soruların yanıtını sizler için derledik...

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  • 01
    Arif V 216 filminin konusu ne oyuncuları kimler? Arif V 216 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

    Arif V 216 usta komedyen Cem YIlmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstlendiği film bilim kurgu tarzında çekilmiştir. Kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler için Arif V 216 bu akşam 20:00 STAR TV'de yayınlanacak. Peki Arif V 216 filminin konusu ne oyuncuları kimler? Arif V 216 nerede çekildi? İşte Arif V 216 filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
  • 02
    Arif V 216 filminin konusu ne oyuncuları kimler? Arif V 216 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

    ARİF V 216 OYUNCULARI KİMLER?

    Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri

    Ozan Güven - 216/Barış Manço

    Seda Bakan - Pembeşeker/232

    Zafer Algöz - Besim Toker

    Özkan Uğur - Garavel

    Özge Özberk - Ceku

    Kerem Alışık - Ömer

    Ediz Hun - Kendisi

    Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan

    Mustafa Sandal - Mahalleli

    Mert Fırat - Sadri Alışık

    Can Yılmaz - Eryetiş

    Çağlar Çorumlu - Zeki Müren

    Ahu Yağtu - Pervin Toker

    Maria Anastasiyeva - Filiz Akın

    Murat Arkın - Cüneyt Arkın

    Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
  • 03
    Arif V 216 filminin konusu ne oyuncuları kimler? Arif V 216 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

    ARİF V 216 FİLMİNİN KONUSU NE?

    Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

    ARİF V 216 NEREDE ÇEKİLDİ?

    Arif V 216 filmi İstanbul'un farklı ilçelerinde; Sirkeci, Büyükada, Yeniköy, Çerkezköy, Ümraniye ve Beykoz'da çekildi.

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