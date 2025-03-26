Arife günü resmi tatil mi? 29 Mart 2025 Ramazan Bayramı arifesi resmi tatil mi, yarım gün mü?
Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla bayram tatili araştırmaları da hız kazandı. Bu sene 30 Mart'a denk gelen Ramazan Bayramı, 1 Nisan günü sonlanacak. Bu nedenle, 29 Mart arife gününün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 29 Mart Cumartesi 2025 bayram arifesi tatil mi? İşte, detaylar...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatili planları da hız kazandı. 2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bu kapsamda, bayramdan bir gün önceye denk gelen 29 Mart Cumartesi gününün resmi tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 2025 yılı Ramazan Bayramı arife günü tatil mi? İşte, konuya dair detaylar...
29 MART 2025 RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ TATİL Mİ?
Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek 29 Mart Cumartesi yarım gün resmi tatil olarak geçiyor ve saat 13.00 itibarıyla tatil başlıyor.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ
29 Mart arife: Saat 13.00 itibarıyla tatil
30 Mart bayramın ilk günü: Resmi tatil
31 Mart bayramın ikinci günü: Resmi tatil
1 Nisan bayramın üçüncü günü: Resmi tatil