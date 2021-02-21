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Ali Rıza, Halide'yi bulabilecek mi?

SHOW TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde Ali Rıza, Balaban’ı arayarak Halide’nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide’yi kendisinin kaçırmadığını söyler. Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban’dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur

Arıza'da Ali Rıza, Halide'yi bulabilecek mi?
Ali Rıza, Halide'yi bulabilecek mi?
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HABERTURK.COM

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 23. bölümünde Ali Rıza, Balaban’ı arayarak Halide’nin yerini öğrenmeye çalışır ama Balaban, Halide’yi kendisinin kaçırmadığını söyler. İhtiyar ise bu işin arkasında Balaban’ın olduğunu düşünür ve Burak’a, Balaban’ı kendisine getirmesini emreder.

Halide, tutsak edildiği yerde karşısına çıkan Balaban’dan, ailesinin ölümüyle ilgili şimdiye kadar duymadığı şeyler duyar ve şoke olur. İhtiyar, Balaban’ı karşısına oturtur ama ona masada bir yer vermeye şimdilik niyetli değildir, ta ki Ali Rıza ve Halide’yi bekleyen sürprize şahit olana dek.

Arıza, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Arıza'nın 23. Bölüm Tanıtımları;

Arıza'nın 23. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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