Arjantin ezgileri Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sanatseverleri Arjantin’in büyüleyici müzik geleneğini İstanbul’a taşıyan özel bir konserle buluşturuyor. Arjantin müziğini özgün performanslarıyla dünyanın dört yanında sahneleyen Río Sur, 18 Ekim Cumartesi saat 19.30’da, Pera Müzesi’nde müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Arjantin İstanbul Başkonsolosluğu iş birliğiyle ve İstanbul Cervantes Enstitüsü’nün katkılarıyla gerçekleşecek konserde, vokal ve bandoneonda Gisela Stival, gitar ve vokalde ise Andrés Guzmán, tangonun tutkusunu, halk müziğinin köklü melodilerini ve litoral bölgesine özgü ezgileri harmanlayan repertuvarıyla dinleyicileri Güney Amerika’nın renkli ses manzaralarına davet edecek.

REKLAM

Osmanlı diplomasi tarihini resim sanatı aracılığıyla anlatan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu katta gerçekleşecek konser, müzenin tarihî atmosferini Arjantin’in çok katmanlı müzik kültürüyle buluşturacak. Bandoneonun karakteristik sesiyle gitarın sıcak tınılarının iç içe geçeceği bu özel akşam, farklı kültürlerin diyalog içinde buluştuğu bir müzikal deneyime dönüşecek.