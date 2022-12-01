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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı

Arjantin kötü başladığı Dünya Kupası'nda son 16 turuna lider olarak yükselirken Tangocular, Polonya karşısında bir rekora imza attı

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  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan C Grubu üçüncü maçında Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Tangocular bu mücadelede pas rekoru da kırdı.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Opta'nın aktardığına göre Arjantin, Polonya maçında 800 isabetli pas (yüzde 92) yaparak Dünya Kupası rekorunu kırdı. 
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    SZCZESNY DE TARİHE GEÇTİ

    Wojciech Szczesny, 2002 Dünya Kupası'nda iki penaltı kurtaran Brad Friedel'dan bu yana bunu başaran ilk kaleci oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Szczesny, 1986'dan (Joel Bats vs Brezilya) bu yana bir Dünya Kupası maçında sebep olduğu penaltıyı kurtaran ilk kaleci oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    MESSI'DEN GOL REKORU

    Dünya Kupası'nda Arjantin'in ilk golünü atan Messi, 4 farklı Dünya Kupası'nda gol atan 5. oyuncu olarak da tarihe geçti.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Arjantinli yıldız, Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose ve Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk isim oldu. Messi, bunu başaran ilk Arjantinli olarak da kayıtlara geçti. Beşinci kez Dünya Kupası'nda boy gösteren Arjantinli yıldız, 2006, 2014 ve 2018'den sonra 2022 Dünya Kupası'nda da gol atmayı başardı.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    BREZİLYA'DAN BİR İLK DAHA

    İsviçre'yi 1-0 mağlup eden Brezilya, aldığı bu sonuçla Dünya kupaları tarihine geçti. Dünya Kupası gruplarında oynadığı son 17 maçı kaybetmeyen Brezilya, turnuva tarihinde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan ilk ülke oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Güney Amerika temsilcisi, dev turnuvada 5 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda da zirvede yer alıyor. 
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    BELLINGHAM DA TARİH YAZDI

    İran ile oynadıkları maçın 35. dakikasında ağları sarsan Jude Bellingham, 21. yüzyılda doğup bir Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu oldu. 
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    İngiltere Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan Jude Bellingham aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetmiş oldu.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    ARKA ARKAYA İKİ MAÇTA GOL ATAN İLK SUUDİ ARABİSTANLI 

    Salem Al Dawsari... Dört yıl önce Rusya'da Mısır'a karşı topu filelerle buluşturmuştu. Ardından 2022 Katar'da Arjantin'e karşı ağları havalandırdı. 
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Böylece Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maçta gol atan ilk Suudi Arabistanlı oyuncu oldu.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    MODRIC TARİHE GEÇTİ

    2022 Katar'da ülkesine liderlik eden Luka Modric, dört farklı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk Hırvat oyuncu oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    HEM ERKEKLER HEM DE KADINLARDA KUPAYA KATILDI

    John Herdman, bir teknik direktörün yaşayabileceği en ilginç başarılardan birini yaşadı. Kanada'yı hem erkeklerde hem de kadınlarda Dünya Kupası'na taşıdı. 
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Böylece bir Dünya Kupası'nda hem erkekler hem de kadınlarla yarışan ilk teknik direktör oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    GAVI, İSPANYA'NIN EN GENCİ

    Kosta Rika maçının 74. dakikasında Alvaro Morata'nın asistinde topu ağlara gönderen Gavi, 18 yaş 110 gün ile Dünya Kupası'nda İspanya adına gol atan en genç oyuncu oldu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    COURTOIS BELÇİKA TARİHİNE GEÇTİ

    Courtois, Alphono Davies'in penaltı vuruşunu kurtararak normal bir sürede penaltı kurtaran ilk Belçikalı kaleci oldu.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    ATIBA DA LİSTEDE

    Kanada forması giyen Atiba Hutchinson, Belçika karşısında forma giyerek Dünya Kupası'nda kaleciler hariç oynayan en yaşlı ikinci futbolcu oldu.

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    Bu alanda rekor 42 yaşında, 1994 Dünya Kupası'nda forma giyen Kamerunlu Roger Milla'nın elinde bulunuyor.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    RONALDO'NUN REKOR LİSTESİNE GÜNCELLEME

    5. kez Dünya Kupası sahnesinde boy gösteren Cristiano Ronaldo, rekor listesine güncelleme yaptı. 

     
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    * Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    * Dünya Kupalarında 7 kezle en çok maçın adamı seçilen kişi.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    * Üst üste büyük 10 turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    * 5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu.
  • Arjantin, Polonya karşısında dünya rekoru kırdı -Dünya Kupası haberleri

    * Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.

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