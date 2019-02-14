31 yaşındaki Brezilyalı voleybolcu Luiza Ungerer, Sala ile Fransa'da oynarken tanıştığını, 2017 yılından beri birlikte olduklarını ve ilişkilerini gizlediklerini söyleyerek, "Bana Cardiff'le anlaştığını söylediğinde çok mutlu görünüyordu. Çünkü onun hayali, ona göre dünyanın en iyi ligi Premier Lig'de oynamaktı. Onunla gurur duydum" diye konuştu.

Sala ile son olarak onun kaybolduğu gün konuştuklarını söyleyen sevgilisi, konuşmanın içeriğine ilişkin açıklama yapmak istemedi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN 'MAFYA' İDDİASI

Sala’nın eski sevgilisi Berenice Schkair ise "Bunun bir kaza olduğuna inanmıyorum. Futbol mafyası soruşturulsun" diyerek büyük bir iddiada bulunmuş, "Sala'nın ailesine saygısızlık etmemek için susuyorum. Ama birkaç gün içinde söylemem gerekenleri açıklayacağım" demişti.

CESEDİ BULUNDU

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın Fransa'nın Nantes şehrinden yeni transfer olduğu İngiltere'nin Cardiff şehrine giderken bindiği özel uçak Manş denizi üzerinde kaybolmuştu.

Yapılan araştırmalar sonucu pilot ve futbolcuyu taşıyan tekmotorlu Piper Malibu marka uçak Manş denizinde 70 metre derinlikte bulunmuş ve uçakta bir ceset olduğu tespit edilmişti.

Hava şartlarının müsait olduğu Çarşamba günü, uçak enkazını çıkartma çalışmaları başlamış ama sadece enkazın içindeki ceset çıkartılabilmişti.

Hava Kazaları İngiltere Bürosu yetkililerinin verdiği bilgilere göre çıkartılan cesedin, yapılan otopsiden sonra Arjantili futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu anlaşıldı.

Hava şartlarının el vermemesi yüzünden uçak enkazının şimdilik çıkartılamadığını belirten İngiltere Hava Kazaları bürosu yetkilileri, enkaz çıkartma çalışmalarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Uçağın pilotu 59 yaşındaki David Ibbotson'un nerede olduğu şu an itibarı ile bilinmiyor.

AİLESİ: ŞİMDİ YAS TUTABİLİRİZ

Sala'nın vücudunun resmen bulunmasından sonra yas tutabileceklerini belirten aileden yapılan açıklamada, "Artık oğlumuz ve erkek kardeşimiz için yas tutabiliriz" denildi. Aile, su altındaki enkazı Guernsey'den tespit etme çabasına katılan herkese teşekkür ederek, "Hayatımızın en acı anında, tüm sevgi ve destek belirtileriniz için teşekkür ederiz. Herkesin aramada bize katılmak için mümkün olan her şeyi yapması bize çok yardımcı oldu" açıklamasında bulundu.

Aile ayrıca, henüz bulunamayan 59 yaşındaki pilot Ibbotson'un ailesinin acısını paylaştıklarını belirterek, "Yetkililerin onu bulmak için mümkün olan her şeyi yapmasını umuyoruz" dedi.

CARDIFF, SALA'NIN İLK TAKSİDİNİ ÖDÜYOR

Cardiff City, geçtiğimiz günlerde Manş Denizi’nde cesedi bulunan Emiliano Sala’nın bonservis bedelinin ilk taksitini Fransız kulübü Nantes'a ödemeye hazırlanıyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’nin Nantes’tan kadrosuna kattığı ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçtiği Emiliano Sala'yı taşıyan uçak 22 Ocak tarihinde Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu. Yapılan otopsi sonucu başına ve göğsüne aldığı yaralar nedeniyle Sala'nın hayatını kaybettiği bildirildi. Olay sonrası gözler ise Cardiff ile Nantes arasındaki 17 milyon Euro'luk bonservis bedeline çevrildi. Galler temsilcinin Başkanı Mehmet Mehmet Dalman, İngiliz basınına "Tabii ki, sözleşmeye bağlı olarak onlara ödeme yapmak zorundaysak, ödeyeceğiz. Biz onurlu bir kulübüz" açıklamasını yapmıştı.

Cardiff kulübü, Sala'nın sözleşmesi gereği önümüzdeki günlerde bonservis bedelinin ilk taksitini Nantes kulübüne yatıracak.