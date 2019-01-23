Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak, dün Manş Denizi üzerinde kayboldu. Uçakta Sala ile birlikte bir kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Fransız sivil havacılık yetkilileri Sala'nın, Manş Denizi'ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan küçük uçakta bulunduğunu doğruladı.

Polis, beş uçak ve iki kurtarma teknesiyle arama yapıldığını, ancak uçağın izine rastlanamadığını bildirdi. Daha sonra kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları iptal edildi.

Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı bildirildi. Yerel saatle geçtiğimiz akşam 19.15'te Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine 20.23'te arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, ancak hava ve deniz koşullarının zorlaşması üzerine çalışmalara gece 02.00'da son verildiği ifade edilmişti.

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Cardiff City'e 17 millyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Cardiff City 28 yaşındaki golcüyü, Cumartesi günü 15 milyon sterlin ücretle Nantes kulübünden transfer etmişti. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda eski takım arkadaşlarıyla fotoğrafını 'Hoşçakalın' notuyla paylaşmıştı.

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 21, 2019

Cardiff City'den yapılan açıklamada da takımın 28 yaşındaki oyuncunun durumuyla ilgili "net bilgi edinmeye çalıştığı" ve "hayatından kaygılı olunduğu" kaydedilmişti.

Olayın duyulmasının ardından hem Nantes hem de Cardiff'te toplanan taraftarlar Sala için dualar ediyor.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI: ÇOK KORKUYORUM

Arjantin basını, Emiliano Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği ses kaydını yayınladı. Sala'nın uçağının kaybolmasının ardından arkadaşı Diego Rolan, talihsiz futbolcunun uçuş esnasında kendisine ve birkaç arkadaşına mesaj atarak çok korktuğunu söylediğini anlattı. Ayrıca Sala'nın 'Uçak parçalara ayrılacak gibi görünüyor' dediği bir ses kaydı yayınlandı.

The Telegraph'ın İspanyolca'dan İngilizce'ye çevirdiği kayıtlarda Sala'nın, "Selam millet, nasılsınız? Millet ben öldüm. Çok yorgunum. Nantes'deydim ve burada yapılacak şeyler vardı, işler asla, asla, asla, asla bitmiyor. Düşecekmiş gibi görünen bir uçaktayım ve Cardiff'e gidiyorum, çılgınlık. Yarın başlamış olacağız, öğleden sonra yeni takımımdaki çocuklarla antrenmana başlayacağız. Bakalım neler olacak. Kardeşlerim sizler nasılsınız? İyi misiniz? 1.5 saat içinde benden haber alamazsanız, beni arayacak birini gönderecekler mi bilmiyorum çünkü beni bulamazlarsa biliyorsunuz. Çok korkuyorum" dediği duyuluyor.

ÜMİTLER TÜKENİYOR, BABASINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Nantes'tan Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın hala bulunamaması kalan son ümitleri de tüketiyor. Sala, geçtiğimiz gün Nantes'tan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Arjantinli futbolcunun babası Horacio Sala, "Hiçbir şey bilmiyorum. İnanamıyorum. Çaresiz duruyum" derken, "klübü için, onun için, herkes ve ülkemiz için şaka gibi. O alçakgönüllü bir çocuk. Seyahati hakkında bilgim yok. Bildiğim tek şey küçük bir uçak olduğu. Uçağın kanalda kontrolden çıktığını söylüyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Kelimelere dökemiyorum" ifadesini kullandı.

POLİS: HAYATTA OLMA ŞANSI AZ

Polis, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçakla ilgili arama çalışmasını askıya alırken, uçağın yolcularının hayatta kalma şansının az olduğunu açıkladı.

Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine gün doğumunda yeniden başlanacağı bildirildi.

"Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az." değerlendirmesinde bulunuldu.

UÇAK VE HELİKOPTER KAZALARINDA YAŞAMINI YİTİREN TANINMIŞ SPORCULAR

Uçak kazalarına ilişkin kayıtların tutulduğu son 61 yılda birçok tanınmış sporcu, uçak ve helikopter kazalarında yaşamını yitirdi.



Aralarında Rus buz hokeyi takımı, Brezilya ligi futbol takımı, İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ın da olduğu takım üyeleri, büyük uçak kazalarında yaşama veda etti.



Son olarak 28 Kasım 2016 tarihinde Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düşmüştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirmişti.



61 yılda uçak ve helikopter kazalarında ölen ünlü sporcular şöyle:



7 Kasım 2017 Amerikalı ünlü beyzbolcu Roy Halladay, Florida'da bindiği bir uçağın Meksika Körfezi'ne düşmesi sonucu 40 yaşındayken öldü.



28 Kasım 2016 Brezilyalı futbolcuları taşıyan uçak Kolombiya'da düştü. Brezilya 1. Lig takımı Chapecoense'li futbolcuların da bulunduğu uçakta 81 kişi vardı. Kazada 76 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise sağ kurtuldu



7 Eylül 2011 Rus buz hokeyi takımı oyuncularını taşıyan uçak 37 yolcu ve 8 kişiden oluşan mürettabatıyla Yaroslavl kenti yakınlarında düştü. Kazada çoğunluğu sporcu 45 kişi öldü



16 Eylül 2007 Eski dünya ralli şampiyonlarından İskoç pilot Colin McRae helikopter kazasında yaşamını yitirdi.



30 Temmuz 2003 İngiliz şampiyon bisikletçi Steve Hislop helikopter kazasında öldü.



27 Haziran 2001 Oklahoma State Üniversite Basketbol Takımı´nın içinde bulunduğu Beech King Air uçağı kaza yaptı. Kazada 6 basketçi öldü.



2 Eylül 1998 Boks şampiyonu Joseph LaMotta uçak kazasında öldü.



14 Mart 1995 Arjantinli otomobil yarışçısı Silvio Oltra helikopter kazasında öldü.



1 Nisan 1993 Otomobil yarışçısı Alan Kulwicki uçak kazasında öldü.



27 Nisan 1993 Zambiya Milli Futbol Takımı´nın içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 18 takım üyesi öldü.



12 Temmuz 1993 Amerikalı otomobil yarışçısı David "Davey" Allison helikopter kazasında öldü.



5 Nisan 1991 Profesyonel golfçü Davis Love uçak kazasında öldü.



31 Temmuz1991 Otomobil yarışçısı Al Loquasto uçak kazasında öldü.



7 Temmuz 1989 Colorful 11 adlı Hollanda futbol takımının da içinde bulunduğu uçak düştü. Kazada 26'sı futbolcu olmak üzere 176 yolcu öldü.



5 Mart 1987 Amerikalı otomobil yarışçısı Don Yenko, Cessna 210M uçak kazasında yaşamını yitirdi.



16 Ağustos 1987 Amerikalı basketçi Nick Vanos, Northwest Airlines´ın MD-82 tipi uçağın düşmesi sonucu öldü.



8 Aralık 1987 Alianza Lima adlı Peru futbol takımını taşıyan Fokker F-27 tipi uçak düştü. Kazada 42 kişi yaşamını yitirdi.



14 Temmuz 1986 Fransız motosiklet yarışcısı Thierry Sabine helikopter kazasında öldü.



7 Nisan 1982 Formula 1 Pilotu Herald Eartl uçak kazasında yaşamını yitirdi.



11 Ağustos 1979 Rus Futbol Takımı Pakhtakor Tashken´in içinde bulunduğu uçak düştü.Kazada 17'si futbolcu olmak üzere 184 kişi öldü.



26 Eylül 1969 Bolviya takımı The Strongest'ı taşıyan uçak düştü.Kazada 47 yolcu yaşama veda etti.



3 Nisan 1961 Green Cros adlı Şili futbol takımından 8 futbolcu ile teknik kipten 2 kişiyi taşıyan uçak, And Dağları'nın üzerindeyken düştü. Oyuncular yaşamını yitirdi.



16 Temmuz 1960 Danimarka milli takımından 8 futbolcunun içinde olduğu uçak düştü.Futbolcular kazada yaşamını yitirdi.



6 Şubat 1958'de İngilizlerin dünyaca ünlü futbol kulübü Manchester United'ı taşıyan çift pervaneli uçak Münih'te inişe geçtiği sırada önce havaalanı duvarına sonra da bir eve çarparak infilak etti. Kazada 21 kişi yaşamını yitirdi, 7'si United'lı futbolcuydu. Bir futbolcu da kazadan 15 gün sonra yaşamını yitirdi.