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Haberler Televizyon Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! Kanal D Arka Sokaklar 628. bölüm kesintisiz izle!
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Arka Sokaklar 628. bölüm yayınlandı! Kanal D Arka Sokaklar 628. son bölüm izle!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 628. bölümü ile izleyiciyle buluştu. İzleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatan son bölümü, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 628. bölüm izleme linkini sizlerle paylaştık. İşte, detaylar...

Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! Kanal D Arka Sokaklar 628. bölüm kesintisiz izle!

Her hafta Cuma akşamı ekranlara gelen Arka Sokaklar 628. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını Erler Film'in üstlendiği senaryosunu ise Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un yazdığı Arka Sokaklar 20 Mayıs Cuma günü saat 20.00'da ekrana geldi. İşte Arka Sokaklar son bölüm izleme sayfası...

ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM İZLE!

Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler/arka-sokaklar-son-bolum

ARKA SOKAKLAR 628. BÖLÜM ÖZETİ

A takımına dahil olan Alper isimli yeni çaylak polis ekibimizi bir hayli şaşırtır. Alper yeni mezundur ve takıma bir türlü ayak uyduramaz. Alper acemiliğiyle ekibimizi zora sokacaktır.

Zerrin, bir tekstil atölyesinde işe başlar. Sonunda iş bulabildiği için çok mutludur, üstelik maaşı da iyidir. Bir ay sonra Zerrin’in ansızın bulunan cesedi ailesini perişan eder. Ekibimiz katilin izini sürerken vaka ummadıkları bir şekilde ilerleyecektir.

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