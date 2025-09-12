Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler? Arka Sokaklar 20. yeni sezon oyuncu kadrosu
Kanal D'nin uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar yeni sezonu bu akşam açıyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar, Ebru Cündübeyoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan dizinin yirminci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Öte yandan eski bir oyuncu diziye geri döndü. D Media imzalı yapıma katılan yeni oyuncuları öğrenmek isteyen izleyiciler ise Arka Sokaklar 20. yeni sezon oyuncu kadrosu için araştırmalara başladı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte detaylar...
Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 20. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı dizi, yeni karakterler ve yeni hikayelerle izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak edecek. Bu noktada senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZONU AÇIYOR
Kanal D ekranlarında yayınlanan D Media imzalı Arka Sokaklar dizisi, 12 Eylül 2025 Cuma akşamı yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüyor.
Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un birlikte kaleme aldıkları D Media imzalı dizi, 20. sezonda yeni oyuncuları ile izleyici karşısına çıkıyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Baran Özçaylan ve Eray Koçak’ın oturduğu Arka Sokaklar dizisinin 20. sezon kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Yeni sezonda kadroya Sarp Levendoğlu katıldı.
Levendoğlu, dizide Bozo lakaplı polis Barış Bozoğlu karakterine hayat verecek. Sportmen kimliğiyle de tanınan Levendoğlu, karizmatik bir polis portresi çizecek.
Önceki sezonlarda Rıza Baba'nın damadı Ali Akdoğan’ı canlandıran Alp Korkmaz da dört yıllık aradan sonra diziye geri döndü.
SIRA DIŞI BİR POLİS
Barış Bozoğlu, nam-ı diğer Bozo, Emniyet İstihbarat’ın, özellikle sınır hattında Özel Harekat destekli yürüttüğü gizli operasyonların aranılan ismi olarak hikayedeki yerini alacak. İstanbul’u, ailesini, köklerini geçmişte bırakıp deyim yerindeyse kendisini görevine adayıp arazide operasyondan operasyona koşan, geçmişindeki başka sebeplerden ötürü hiçbir kadınla köklü bir bağ kurmayan Bozo, ekibin aykırı ismi olarak dikkat çekecek. Barış Bozoğlu, sadece kaba güç gerektiren işlerde değil zekasıyla ve anlık çözümleriyle de fark yaratacak.
İşte dizinin öne çıkan oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler:
Zafer Ergin (Rıza Baba)
Şevket Çoruh (Mesut Komiser)
Özgür Ozan (Hüsnü Çoban)
Oya Okar (Selin)
Ozan Çobanoğlu (Hakan)
Ebru Cündübeyoğlu (Candan Ceylanlı)
Sarp Levendoğlu (Barış Bozoğlu - Bozo)
Alp Korkmaz (Ali Akdoğan)
Burak Satıbol (Zeki Çevik)
Felicia Sağnak
ARKA SOKAKLAR’IN 718. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Tüm ekip geniş çaplı bir tatbikat için kolları sıvar.
Bu önemli görev esnasında heyecan dolu dakikalar yaşanacaktır.
Bir yandan kentin gecekondu mahallesinde yaşayan genç ve güzel Kevser kaçırılır.
Amcası borç karşılığında kızı satmıştır.
Gizli görevle hurdacı kılığına giren Barış komiser Kevser’i kurtarmak için ekibimizle beraber çalışacaktır.
Selin’in Ayşecan için bulduğu Rus bakıcı güzelliğiyle dikkat çeker.