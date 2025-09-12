Türk televizyon tarihinin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 20. sezonu ile ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Akar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı dizi, yeni karakterler ve yeni hikayelerle izleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak edecek. Bu noktada senaryosu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'a emanet olan dizinin kadrosuna katılan yeni oyuncular merak uyandırdı. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları kimler, hangi oyuncular katıldı? İşte Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosu ve dizi karakterleri…