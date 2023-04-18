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Haberler Gündem 3. Sayfa Cinayetin sebebi ortaya çıktı! Arkadaşını defalarca bıçaklamıştı... - Güncel haberler
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Arkadaşını defalarca bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

Aydın'da, arkadaşı 47 yaşındaki Hasan Erdoğan'ı bıçaklayarak öldüren 46 yaşındaki Sait Kızılcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi

Cinayetin sebebi ortaya çıktı! Arkadaşını defalarca bıçaklamıştı... - Güncel haberler
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DHA

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki olay, 16 Nisan günü saat 23.00 sıralarında 5 Eylül Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

BİR ANDA TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre Hasan Erdoğan (47), evinde arkadaşı Sait Kızılcı (46) ile alkol alırken tartışma çıktı.

KARNINDAN 5 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Kızılcı, yanındaki bıçak ile Hasan Erdoğan'ı yaraladı. Karın bölgesinden 5 bıçak darbesi alan Erdoğan, ambulansla kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

KÜFRETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis, kaçan Kızılcı'yı kısa süre sonra saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Sait Kızılcı'nın ilk ifadesinde arkadaşının kendisine küfrettiğini, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kızılcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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