Arkadaşını vurup kaçan adam yakalandı
İstanbul Güngören'de arkadaşını vuru kaçan adam gözaltına alındı
Güngören'de arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 12 Kasım'da Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki bir evde arkadaşı Selçuk K'yi silahla vurarak yaraladığı öne sürülen Yıldırım D, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, sokakta ağır yaralı halde buldukları Selçuk K'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Selçuk K. dün hastanede hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda Yıldırım D'yi Bahçelievler'de gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.