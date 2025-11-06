Habertürk
        Armatör iş insanı mezarlıkta ölü bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Armatör iş insanı mezarlıkta ölü bulundu!

        Yalova, Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan gemi sahibi 46 yaşındaki R.O., Yalova'nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 09:12 Güncelleme: 06.11.2025 - 09:12
        Armatör iş insanı mezarlıkta ölü bulundu!
        Yalova'da alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O'ya (48) ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

        ASILI HALDE BULUNDU

        İHA'da yer alan habere göre yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O'nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        DENİZCİLİK CAMİASINDA ÜZÜNTÜ YARATTI

        Karamürsel, Altınova ve Kocaeli'de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O'nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.

        #yalova
        #Son dakika haberler
