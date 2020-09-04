Yalova'nın Armutlu ilçesi Tavşantepe bölgesindeki ormanlık alanda, saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

BURSA'DAN TAKVİYELER GİTTİ

Bölgeden yükselen alev ve dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgedeki ekiplere Bursa'dan destek takviyeler gitti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Meslek Yüksekokulu ile Zafer Caddesi arasında bulunan alanda yangının çıktığı ve kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirtildi. Açıklamada yangının bölgedeki imam hatip lisesine yaklaştığı, güvenlik için bazı yerlerin boşaltıldığı ifade edilerek itfaiye ekiplerince söndürüldüğü kaydedildi.