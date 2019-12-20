Arnavut Ciğeri Tarifi, Nasıl Yapılır?
Arnavut ciğeri nasıl yapılır? Ciğerlerin küçük parçacıklar halinde kesilip una bulanarak kızartılmasıyla olan bir meze türüdür. Sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Kimyonla yemeği tercih edenler olduğu gibi limonla yemeği tercih edenleri de var. Başlangıç menülerinin vazgeçilmezi olan Arnavut Ciğeri tarifine burada yer vermek ayıp olurdu.
Arnavut Ciğeri Malzemeler:
- 600 gram ciğer
- 1 çay bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1,5 çay bardağı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı toz kişniş
- 2 adet patates
- 2 su bardağı sıvıyağ
Sumaklı Soğan için:
- 1 adet kırmızı soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı sumak
- Yarım demet doğranmış maydanoz
Arnavut Ciğeri Tarifi:
- Üzerindeki zarını ayıkladığınız kuzu ciğerini kuşbaşı et doğrar gibi doğrayın.
- Derin bir süzgeçte kanının süzülmesini bekleyin.
- Kanını süzdüğünüz tavuk ciğerini karbonat ve un karışımına bulayın.
- Ciğerlerin fazla ununu süzmek için tekrar süzgece alın.
- Ciğerleri kızmış yağ içerisine atın.
- Ciğerler kızarmaya başladığında toz biber ve kişnişi ekleyin.
- Ayrı bir tava içerisinde küp şeklinde doğradığınız patatesleri kızartın.
- Pişen ciğerin fazla yağını süzerek bir tabağa aktarın.
- Patatesler kızarınca fazla yağını süzdürmek için peçete üzerine koyun.
- Piyazlık olarak doğradığınız soğanlarınızı 1 çay kaşığı tuzla ovun.
- Üzerine sumak ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin.
- Hepsini bir güzel harmanlayın.
- Kızarttığınız ciğer ve patatesleri Sumaklı soğanla beraber bir kap içeresinde güzelce harmanlayın ve işte Arnavut ciğerimiz sunuma hazır.
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