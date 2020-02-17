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Arnavutköy'de otomobilinde vurulan kişi ağır yaralandı!

Arnavutköy'de, bir kişi, otomobil içinde tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İ.Ş.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olay anında yanında bulunan arkadaşı gözaltına alındı. Arkadaşı ise, incelediği sırada tabancanın ateş alması sonucu İ.Ş.'nin kazayla kendini vurduğunu iddia etti. İfadeler üzerine tabanca çöp konteynerinde bulundu. Adı öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Arnavutköy
DHA


Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilen İ.Ş, ilk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

 

DHA'nın haberine göre, olay sonrası harekete geçen polis ekipleri, yaralı İ.Ş'yi otomobiliyle hastaneye getiren arkadaşını gözaltına aldı. Arkadaşı ifadesinde, otomobil içerisinde oturdukları sırada İ.Ş.'nin tabancayı incelediğini, bu sırada tabancanın ateş aldığını ve İ.Ş.'nin kazayla kendini yaralandığını iddia etti.

İfadeler doğrultusunda İ.Ş'nin yaralandığı tabanca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine atılmış olarak bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çöp konteynerinde inceleme yaptı. Adı öğrenilemeyen arkadaşı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi süren İ.Ş.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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