Arnavutköy'de erkek cesedi bulundu

Arnavutköy’deki olay akşam saatlerinde Hadımköy Mahallesi Haraççı-Hadımköy yolu üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerindeki eski askeri alan içerisinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, alanda bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinde, hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.