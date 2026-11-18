MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Barışın olmadığı bölgede istikrar olmaz" diyen Bahçeli, "Biz Türkiye olarak konumumuzla küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur." i... Daha Fazla Göster

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Barışın olmadığı bölgede istikrar olmaz" diyen Bahçeli, "Biz Türkiye olarak konumumuzla küresel krizlerin merkezinde dengeli bir dış politika yürütmek durumundayız. Bu kaçınılmaz bir zorunluluktur." ifadelerine yer verdi Daha Az Göster