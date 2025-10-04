Arslantepe Karşılama Merkezi açıldı

Arslantepe Karşılama Merkezi, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Av. Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Öznur Çalık ve AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök ile kazı başkanları ve bilim insanlarının katıldığı törenle açıldı.

Dünya mirası Arslantepe'yi daha erişilebilir hale getiren merkezin açılışında konuşan Bakan Ersoy, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Malatya’da Arslantepe Karşılama Merkezi’nin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Anadolu’nun kültürel mirasına sahip çıkma vizyonunu vurgulayan Ersoy, “Bu bilinçle yalnızca 2024 yılı içerisinde; Türk ve yabancı ekiplerle yürütülen 212 kazının yanı sıra, kurtarma kazıları, müze başkanlığındaki çalışmalar ve arkeolojik yüzey araştırmalarıyla birlikte toplamda 765 kapsamlı saha çalışması gerçekleştirdik” dedi.

Ersoy, bu rakamların Türkiye arkeolojisinin ulaştığı dinamizmi, bilimsel derinliği ve uluslararası iş birliği kapasitesini açık bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

ARSLANTEPE EŞSİZ MİRASIYLA İNSANLIK TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Arslantepe’nin tarihsel önemine dikkati çeken Bakan Ersoy, “Milattan önce 4'üncü binyıl sonlarına tarihlenen kerpiç saray yapıları, tören salonları, boyalı duvarları ve kabartmaları; Arslantepe’nin yönetim, ekonomi ve dini yaşamın ilk örgütlü örneklerine ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Binlerce mühür baskısı, tarihin en erken bürokratik sistemlerinden birinin burada ortaya çıktığını; metal silahlar ise savaş teknolojisinin ilk örneklerinin bu topraklarda üretildiğini kanıtlamaktadır” dedi.

Ersoy, “Bu nedenle Arslantepe, insanlık tarihinde devletleşme sürecine ışık tutan eşsiz bir merkezdir” sözleriyle alanın değerini vurguladı.

REKLAM

YENİ KARŞILAMA MERKEZİ ARSLANTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITACAK

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 2021 yılında dahil olan Arslantepe’nin korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Karşılama Merkezi, bu eşsiz mirasın dünya kültürüne tanıtılmasında önemli bir rol üstlenecektir” dedi.

Merkezin ayrıntlarını paylaşan Ersoy, “1.330 metrekare kapalı alana ve toplamda 1.650 metrekare inşaat alanına sahip olan merkez; hemşehrilerimizin ve yerli-yabancı tüm misafirlerimizin bölgeyi ve bölgenin tarihini daha yakından tanımasına imkân sağlayacak, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracaktır” ifadelerini kullandı.