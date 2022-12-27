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Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur

Arter Öğrenme Programı’nda yeni yıl, 2 Ocak Pazartesi günü saat 19:00’da gerçekleşecek çevrimiçi rehberli turla başlıyor!

Arter'de 2 Ocak'ta çevrimiçi rehberli tur
HABERTURK.COM

Arter’in, herkesin yaratıcı sürecin parçası olabileceği bir ortamı mümkün kılmayı amaçlayan Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen çevrimiçi rehberli turları, güncel sergiler etrafında şekilleniyor.

Çevrimiçi rehberli turlar, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan bu turlarda, Arter’in sergi rehberleri tarafından her etkinlikte farklı bir tema etrafında bir araya getirilen eser seçkileri katılımcılarla paylaşılıyor ve yoruma açılıyor.

Yeni yılın ilk çevrimiçi rehberli turu 2 Ocak 2023 Pazartesi günü 19:00–20:00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen çevrimiçi turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce mailto:" turlar@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor.

Arter’in fiziksel ortamda düzenlenen turları ise Pazartesi hariç her gün, 13:00 ve 15:00 saatlerinde devam ediyor. Arter’de her Cumartesi 12:00’de İngilizce rehberli turlar da gerçekleşiyor.

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