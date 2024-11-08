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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Arter'de 'Bir Adaya Düşsen' atölyesi

        Arter'de 'Bir Adaya Düşsen' atölyesi

        Arter'de 9 Kasım Cumartesi günü Öykü Özgencil yürütücülüğünde gerçekleşecek "Bir Adaya Düşsen" başlıklı atölye, "diğeri", "öteki", "beriki" kavramlarının bireyler için değişkenliği, eşliği, zıtlığı ve birbirine geçişi üzerine bir tartışma alanı açacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 13:28 Güncelleme: 08.11.2024 - 13:28
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        Arter'de 'Bir Adaya Düşsen' atölyesi
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        Katılımcıları çeşitli üretim yöntemleri ve malzemelerle çalışmaya davet eden yetişkin atölyeleri, Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Arter’in güncel sergilerinden yola çıkarak şekillendirilen atölyeler, katılımcıların kendi ifade dilini sanat yoluyla keşfetmesini, biçim ve içerik arasındaki ilişkileri araştırmasını amaçlıyor.

        “BİR ADAYA DÜŞSEN”

        9 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Arter’in Atölye mekânında Öykü Özgencil yürütücülüğünde gerçekleşecek “Bir Adaya Düşsen” atölyesi, Maaria Wirkkala’nın Arter’de devam eden Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı kişisel sergisinde yer alan aynı isimli yapıtından yola çıkıyor. Atölye, sanatçının eserinde ortaya koyduğu ada metaforu üzerinden bir paylaşım alanı açacak. Kendilerini birer ada olarak merkeze koyan katılımcılar, kendi “adalarında” güvenliklerini tehdit eden ya da varoluşundan çekindikleri “ötekiler” üzerine düşünme fırsatı bulacaklar.

        Katılımcılar önce kendi içlerinde reddettikleri ötekilere odaklanarak alternatif bir haritalama yöntemiyle metin, tekstil, resim ve heykel mecralarını kullanarak birer ada yaratacak ve etraflarına kaleler inşa edecekler. Ardından üretimlerinden yola çıkarak ada, kale ve su gibi metaforlar üzerinden “diğeri”, “öteki”, “beriki” kavramlarının bireyler içinde ğişkenliği, eşliği, zıtlığı ve birbirine geçişi üzerine tartışacaklar.

        “ALİ KAZMA ile LENS TEMELLİ MECRALAR ÜZERİNE”

        Arter’in, çağdaş sanat etrafında çeşitli üretim tekniklerinin deneyimlenebileceği “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri” başlıklı atölye serisinin ikincisi ise 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 14:00’te Atölye’de Ali Kazma yürütücülüğünde gerçekleşecek. Her bölümünde başka bir sanatçının farklı bir mecrayı katılımcıların deneyimine açması hedeflenen bu atölye çalışmasında, Ali Kazma yaklaşık 30 senelik sanat pratiğinden yola çıkarak lens temelli mecraların üretim süreçlerine odaklanacak. Sanatçının kendi işlerinden örnekler vereceği “Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri: Ali Kazma ile Lens Temelli Mecralar Üzerine” atölyesinde, bir eserin fikir olarak ortaya çıkışından o fikrin geliştirilmesine, prodüksiyon öncesi hazırlıklara, çekim tekniklerine, kurguya ve sergilenme aşamalarına kadar uzanan yaratıcı süreçler ele alınacak. Atölye, katılımcıların izlenimlerini paylaşmalarına ve sorularını yöneltmelerine de alan tanıyacak.

        Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu atölyelerin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix üzerinden teminedilebilir.

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