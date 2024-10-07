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        Arter'den iki sergiye iki kitap

        Arter'in Eylül ayında ziyarete açtığı yeni sergileri 'Karaya Çıkmak Yasaktır' ve 'Islak Zemin'e Türkçe ve İngilizce ayrı edisyonlar olarak yayımlanan iki yeni kitap da eşlik ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:23
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        Arter'den iki sergiye iki kitap
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        Maaria Wirkkala’nın 2007 yılında 52. Venedik Bienali’nde sergilenen ve aynı yıl Arter Koleksiyonu’na dahil edilen Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı yerleştirmesi, İstanbul’da ilk kez Arter’in 1. kat galerisinde izleyiciyle buluşuyor. Yerleştirmeyle aynı adı taşıyan serginin küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer üstleniyor. Sanatçının bienal kapsamında Finlandiya Pavyonu için ürettiği ve Arter’deki galeri mekânı için yeni dokunuşlarla tekrar yorumladığı Karaya Çıkmak Yasaktır, sanatçının kişisel tarihini ve anılarını bugün de güncelliğini koruyan toplumsal ve politik meselelerle bir araya getiriyor.

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        Her kitapta Arter Koleksiyonu’nda yer alan tek bir esere odaklanan Arter Yakın Plan dizisinin beşinci kitabı, Karaya Çıkmak Yasaktır başlıklı yerleştirmeye derinlemesine bir bakış sunuyor. Gençliği Finlandiya’nın güneyindeki Helsinki ve kuzeyindeki Laponya ile İtalya’nın Venedik kenti arasında geçen ve sanatsal pratiği bu coğrafyaların daimi bir değişkenlik içinde olan su, hava ve ışık gibi unsurlarla ilişkisinden etkilenen sanatçının üretimine odaklanan yayın, serginin küratörü Nilüfer Şaşmazer’in giriş metninin yanı sıra sanatçıyla gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşiyi de içeriyor. Tasarımını Esen Karol’un üstlendiği Maaria Wirkkala: Karaya ÇıkmakYasaktır başlıklı kitapta, Orhan Cem Çetin tarafından çekilen yerleştirme fotoğrafları ve eseri detaylı şekilde betimleyen kareler de yer alıyor.

        YASEMİN ÖZCAN: ISLAK ZEMİN

        Yasemin Özcan’ın, Arter’in giriş kat galerisinde düzenlenen Islak Zemin başlıklı kişisel sergisi, pratiğinde seramik, fotoğraf, metin, video, ses ve performans gibi farklı mecra ve malzemelere yer veren sanatçının daha erken tarihli yapıtlarıyla bu sergi için ürettiği yeni eserlerini Eda Berkmen küratörlüğünde bir araya getiriyor.

        İnsanın toprakla, hatırlamanın dille, otobiyografinin kurguyla ilişkisi üzerinden nesiller arası aktarım, göç ve kimlik inşası gibi konulara odaklanan sergiye, Berkmen’in sanatçıyla gerçekleştirdiği kapsamlı söyleşinin yanı sıra Kaya Genç, Evrim Kaya ve Işın Önol’un kaleme aldıkları metinlere yer veren bir de kitap eşlik ediyor. Özcan’ın sergide yer verilen eserleriyle birlikte geçmiş sergilerini ve üretimlerini de ele alan yayında, yazarlar sanatçının farklı eserlerini yeni okumalarla irdeliyorlar. Kitapta Özcan’ın V Yaka, Islak Zemin ve Derz Heykelleri serileri için yazdığı metinler de bulunuyor. Tasarımını Ayşe Bozkurt’un üstlendiği Yasemin Özcan: Islak Zemin başlıklı kitapta, Hadiye Cangökçe ve flufoto (Barış Aras ve Elif Çakırlar) tarafından çekilen sergiden görünüm ve röprodüksiyon fotoğrafları da yer alıyor.

        Arter’in sergilerine eşlik eden tüm yayınlar, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir.

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        #Maaria Wirkkala
        #Yasemin Özcan
        #sergi
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