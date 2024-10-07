Çocuğun önünde 'uzaklaştırma' kararına rağmen!
İstanbul Silivri'de, boşanma aşamasındaki kocasıyla buluşan kadın, çocuğunun yanında feci biçimde darp edildi. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
İstanbul'da olay, 2 Ekim Çarşamba günü Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simge Karakiraz (26), boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) konuşmak için buluştu.
BULUŞMAYA GİTTİ DARP EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından darp edildi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞ
Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşine tokat ve tekme attı. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
SAVCILIK SORUŞTUMA BAŞLATTI
Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
ZANLI İÇİN 'YAKALAMA' KARARI ÇIKTI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin saldırgan Birkan Karakiraz'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.