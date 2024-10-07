Sıla bebek 1 aydır entübe! Türkiye'nin yüreğini dağlayan Sıla bebeğin sağlık durumu ile ilgili son durum açıklandı. Darp edilen, cinsel istismara uğrayan ve tam 1 aydan bu yana entübe olan bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi

Anadolu Ajansı Giriş: 07.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:16 facebook

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