Artos Dağı'nda çığ düşmesi cep telefonuyla görüntülendi
Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağında çığ düşme anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 25.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:30
3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı yamacından kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.
Çığ sonucu kar yığınları, ilçe merkezinin yakınlarına kadar ulaştı.
İlçe merkezinden görülen çığın düşme anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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