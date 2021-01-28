Artvin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kılıçdaroğlu ile Babacan bir araya geldi

AA

Arhavi İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube personeli, Arhavi ve Hopa ilçeleri ile Rize'nin Ardeşen ilçesinde evden ve otodan hırsızlık, konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme gibi 11 olayın faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 2,5 ay süren çalışmada 72 yerel kamera, tünel kamerası, KGYS ve Plaka Tanıma Sistemi'nden 938 saatlik görüntü kaydını inceledi ve söz konusu suçları 3 araçla işledikleri belirlenen L.Ç, S.Ö, A.Z, G.T. ve S.Ö'yü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan L.Ç, S.Ö, G.T. ve S.Ö. hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin ev ve adreslerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız av tüfeği, 30 fişek, 2 mazot bidonu, 50 metre telefon kablosu, bir demir kesme makası, bir levye ve çalınan malzemeler ele geçirildi.