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        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim

        ARTVİN´inBorçkailçesindeki Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandırırken, `Sakin Şehir´ ünvanlı Şavşat ilçesinde kalp şeklini andıran Karagöl ise gölün etrafını saran ladin ve çam ağaçlarıyla her mevsim yeşil kalıyor. Dört mevsim yeşilin her tonunu görmek isteyenler Şavşat´taki Karagöl´ü tercih ederken, sonbaharı bütün renkleri ile yaşamak isteyenler ise Borçka´dakini tercih ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:59 Güncelleme: 28.10.2023 - 13:00
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        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim
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        ARTVİN´inBorçkailçesindeki Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü, çevresindeki ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerde hayranlık duygusu uyandırırken, `Sakin Şehir´ ünvanlı Şavşat ilçesinde kalp şeklini andıran Karagöl ise gölün etrafını saran ladin ve çam ağaçlarıyla her mevsim yeşil kalıyor. Dört mevsim yeşilin her tonunu görmek isteyenler Şavşat´taki Karagöl´ü tercih ederken, sonbaharı bütün renkleri ile yaşamak isteyenler ise Borçka´dakini tercih ediyor.

        Doğu Karadeniz´de, turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Artvin´in Şavşat ve Borçka ilçelerindeki Karagöller, çevresindeki ağaçlarla birlikte ortaya çıkan manzara nedeniyle, fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oluyor. Ziyaretler her iki göl çevresinde çadır kurup, kamp yapıyor.

        SONBAHARIN BÜTÜN RENKLERİ BORÇKA KARAGÖL´DE

        Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharla birlikte renk değiştiren bitki örtüsü ve ağaçların yapraklarının sararmasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor. Foto safari tutkunları, fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ile batışında ortaya çıkan manzarayı çekerek ölümsüzleştiriyor. Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması, güzel görüntüler oluşturuyor.

        HER MEVSİM YEŞİL

        Artvin'in, 'Sakin Şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki kalp şeklini andıran Karagöl de güzel görüntüler oluşturuyor. Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Karagöl- Sahara Milli Parkı, gölün çevresini saran çam ve ladin ağaçları nedeniyle her mevsim yeşil kalıyor.

        `RENGARENK BİR YER´

        Ailesiyle birlikte Borçka´daki Karagöl´ü ziyaret eden Nedim Kuyucu, "Trabzon´dan buraya geliyorum. Şavşat iğneli yapraklı ormanlardan oluşmuştur. O yüzden her mevsim yeşil. Borçka ise yapraklı ağaç olan ormanlardan oluşmuş. İlkbaharda ve sonbaharda renk cümbüşü sunuyor bize. Özellikle sonbaharda sarının her tonunu Borçka´da bulmak mümkün. Borçka, ekim aylarında çok fazla ziyaretçi alıyor" dedi.

        Sena Yıldırım ise "Fotoğraf çekilmek ve fotoğraf çekmek isteyenler için çok güzel bir ortam. Sadece biraz serin. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Rengarenk bir yer. Özellikle ekim ayında çok güzel oluyor. İnsan huzur buluyor burada" dedi.

        `DOĞA İLE İÇ İÇE, BAŞ BAŞA KALIYORUZ, HER MEVSİM YEŞİL´

        Şavşat´ta bulunan Karagöl´e hafta sonunu değerlendirmek için gelen Mehmet Ali Şahin de "Buraya nefes almaya, huzur bulmaya geliyoruz. Doğa ile iç içe, baş başa kalıyoruz. Her mevsim yeşil" dedi.

        Gülay Beştaş da, "Ardahan´dan gezmeye geldim. İlk defa geldim buraya. Harika bir yer. Masal diyarı gibi. Doğası muhteşem" ifadelerini kullandı.

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