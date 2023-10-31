Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de aranan 51 şüpheli yakalandı; 14 tutuklama

        ARTVİN'de,jandarmanın, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:45 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de aranan 51 şüpheli yakalandı; 14 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'de,jandarmanın, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik, 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu' düzenledi. Ekiplerin, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, adli makamlar tarafından arama kaydı bulunan toplam 51 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 37 kişi ise salıverildi. 62 tim ve 179 jandarma personeli ile eş zamanlı düzenlenen operasyon anları da jandarma kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine Toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
        Artvin ve Giresun'da Cumhuriyet'in 100. yılı fener alayıyla kutlandı
        Artvin'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Artvin'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim
        Artvin´deki iki ayrı Karagöl´de, iki farklı mevsim
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu
        Artvin'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 1923 fidan toprakla buluşturuldu
        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de 100 öğretmenden 100'üncü yıla 'Atabarı'lı kutlama
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi
        Artvin'de "Uçurtma Şenliği" düzenlendi