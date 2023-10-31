Artvin'de aranan 51 şüpheli yakalandı; 14 tutuklama

ARTVİN'de,jandarmanın, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilere yönelik, 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu' düzenledi. Ekiplerin, 23-27 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda, adli makamlar tarafından arama kaydı bulunan toplam 51 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı, adli kontrol şartları uygulanan 37 kişi ise salıverildi. 62 tim ve 179 jandarma personeli ile eş zamanlı düzenlenen operasyon anları da jandarma kamerasına yansıdı.