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        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

        ARTVİN'deheyelan sonucu Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:00
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        Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan
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        ARTVİN'deheyelan sonucu Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

        Kemalpaşa ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nun Kopmuş mevkisinde, saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan koparak yola dökülen irili ufaklı kaya ve toprak parçaları ile kökünden sökülen ağacın devrildiği Kemalpaşa- Hopa kara yolu, tek yönlü ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri, sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile yolda temizlik çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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