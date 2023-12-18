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        Heyelanda park halindeki cipin üzerine kaya düştü; 40 saniye ile ölümden döndü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:30
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        Heyelanda park halindeki cipin üzerine kaya düştü; 40 saniye ile ölümden döndü (2)
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        HEYELANANI KAMERADA

        Artvin´in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu´nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, heyelan sonucu beraberindeki toprak yığınıyla yamaçtan kopan büyük kayanın üzerine düşmesiyle cipin devrildiği, çevreyi de kısa süreli toz bulutu sardığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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