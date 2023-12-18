Heyelanda park halindeki cipin üzerine kaya düştü; 40 saniye ile ölümden döndü (2)

HEYELANANI KAMERADA

Artvin´in Murgul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kayanın, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu´nun park halindeki cipinin üzerine düştüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, heyelan sonucu beraberindeki toprak yığınıyla yamaçtan kopan büyük kayanın üzerine düşmesiyle cipin devrildiği, çevreyi de kısa süreli toz bulutu sardığı yer aldı.

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