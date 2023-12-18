Heyelanda park halindeki cipin üzerine kaya düştü; 40 saniye ile ölümden döndü ARTVİN´in Murgul ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle kopan kaya, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu´nun park halindeki cipinin üzerine düştü. Aracından indikten duyduğu gürültüyle olayı fark eden Gülsuyu, "Bir evrak alıp aracıma dönecektim. 40 saniye ile ölümden döndük" dedi.

ARTVİN´in Murgul ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle kopan kaya, AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu´nun park halindeki cipinin üzerine düştü. Aracından indikten duyduğu gürültüyle olayı fark eden Gülsuyu, "Bir evrak alıp aracıma dönecektim. 40 saniye ile ölümden döndük" dedi.

İlçe merkezi eski Çarşı mevkisinde, saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ile taş parçaları AK Parti İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu´nun park halindeki 08 AG 905 plakalı cipinin üzerine düştü. Kayanın isabet ettiği araç hurdaya döndü. Heyelan nedeniyle ilçedeki su şebekesinde de hasar oluştu.

`YAŞAYACAK GÜNÜMÜZ VARMIŞ´

Yaşadıklarını anlatan Başkan Recep Levent Gülsuyu, "Aracımı parti ilçe binasının önüne park ettim. Parti binasından bir evrak alıp, aracıma dönecektim. Aracımdan çıktıktan sonra büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Vatandaşların bağırması üzerine geriye döndüğümde aracımın üzerine kaya parçalarının düştüğünü gördüm. 40 saniye ile ölümden döndük. Yaşayacak günümüz varmış. Aracım hurdaya dönmüş" dedi.