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        Artvin'de öğrenciler kütüphaneye kitap almak için kermes düzenledi

        Artvin'de lise öğrencileri, okul kütüphanelerine kitap almak için kermes düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:38
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        Artvin'de öğrenciler kütüphaneye kitap almak için kermes düzenledi
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        Artvin'de lise öğrencileri, okul kütüphanelerine kitap almak için kermes düzenledi.

        Artvin 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri, "Yerli Malı Haftası" kapsamında okul kütüphanesine yeni kitaplar almak amacıyla kermes organize etti.

        Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerin satıldığı kermese katılan Vali Cengiz Ünsal, öğrencileri bu duyarlı davranışlarından ötürü tebrik ederek, kermese maddi destek verdi.

        Ünsal, kitabın ve okumanın önemine değinerek, öğrencilere boş zamanlarında bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Ünsal, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Okul Müdürü Cüneyt Sepetçi'den okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Kermesi düzenleyen öğrencilerden Sude Naz Köse, hem kendi aralarında kaynaşmak hem de kütüphaneye kitap almak için kermes düzenlediklerini söyledi.

        Öğrenciler olarak okulda iz bırakmak istediklerini dile getiren Köse, "Bütün ürünler ev ürünleri, yöresel ürünler. Hepsini kendimiz hazırladık. Bizlere destek olan öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.

        Öğrencilerden Demir Kurt da kütüphaneyi çok önemsediklerini vurgulayarak, destek olanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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