Artvin'deki heyelanda park halindeki araç zarar gördü

Artvin'in Murgul içesinde meydana gelen heyelanda park halindeki otomobil hasar gördü.

İlçedeki Eski Çarşı mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları, park halindeki 08 AG 905 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Ölen ve yaralananın olmadığı olayda, AK Parti Murgul İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu'na ait olduğu öğrenilen araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, farklı noktalardaki heyelanlar nedeniyle içme suyu şebeke hattının zarar gördüğü, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.