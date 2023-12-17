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        Ağaç keserken düşen kaya çarptı, uçuruma yuvarlanıp öldü

        ARTVİN'in Murgul ilçesinde ormanda ağaç kesen İsmail Artar (60), yamaçtan kopan kaya parçasının çarpması sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:40
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        Ağaç keserken düşen kaya çarptı, uçuruma yuvarlanıp öldü
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        ARTVİN'in Murgul ilçesinde ormanda ağaç kesen İsmail Artar (60), yamaçtan kopan kaya parçasının çarpması sonucu uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

        Olay, dün ilçeye bağlı Koyuncular köyünde, meydana geldi. Köyde ağaç kesen İsmail Artar'a, yamaçtan koparak kayan kaya parçası çarptı. Dengesini kaybeden Artar, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma halatla inen ekipler, Artar'ın cansız bedenine ulaştı. Bulunduğu yerden çıkartılan Artar'ın cansız bedeni, otopsi için ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Artvin / Murgul - Nurbay USTA

        2023-12-17 15:35:20

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