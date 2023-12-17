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        Artvin'de baraj çevresinde yaban keçileri görüntülendi

        Artvin'de sürü halinde sarp kayalıklarda dolaşan yaban keçilerinin görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 17.12.2023 - 15:40
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        Artvin'de baraj çevresinde yaban keçileri görüntülendi
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        Artvin'de sürü halinde sarp kayalıklarda dolaşan yaban keçilerinin görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.

        Artvin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı'nın çevresindeki dik ve sarp kayalıklarda yiyecek ve su arayan yaban keçileri, barajdaki güvenlik görevlilerince fark edildi.

        Güvenlik görevlisi Gürkan Kocaman, yaban keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

        Kocaman, yaban keçilerinin sık sık dik kayalıklardan Çoruh Nehri kıyısına inerek su içip doğada yiyecek aradıklarına şahit olduklarını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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