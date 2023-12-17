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        Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü

        Artvin'in Murgul ilçesinde, ormanlık alanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 12:42 Güncelleme: 17.12.2023 - 12:46
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        Artvin'de ormanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi öldü
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        Artvin'in Murgul ilçesinde, ormanlık alanda ağaç keserken uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı Koyuncular köyünde, Murgul Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki orman istihsal sahasında üretim amaçlı ağaç kesen İsmail Artar, kayan kaya parçasının çarpması sonucu düşerek uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ulaşılan Artar'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bulunduğu yerden çıkartılan Artar'ın cesedi, Murgul Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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