Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de sahte içkiden ölüm şüphesi

        ARTVİN'de, Fahri Özdemir (47), nişanlısıyla bulunduğu evinde öldü. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali değerlendirilen Özdemir'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 13:08 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de sahte içkiden ölüm şüphesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ARTVİN'de, Fahri Özdemir (47), nişanlısıyla bulunduğu evinde öldü. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali değerlendirilen Özdemir'in kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

        Olay, dün kent merkezindeki Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde, iddiaya göre alkol alan Fahri Özdemir'in aniden fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yarası olmayan Özdemir'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki incelemesi sonrası Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Artvin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Özdemir'in kesin ölüm nedeninin, otopsi sonrası belli olacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Artvin'de GAMER Toplantısı gerçekleştirildi
        Artvin'de GAMER Toplantısı gerçekleştirildi
        Artvin'de heyelan; ev, ahır ve samanlık çöktü, 1 inek öldü
        Artvin'de heyelan; ev, ahır ve samanlık çöktü, 1 inek öldü
        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü
        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü
        Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı
        Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı
        Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı
        Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı
        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı
        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı