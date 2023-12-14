Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü

Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinde alkol alan F.Ö'nün (47) fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan F.Ö'nün öldüğünü tespit etti.

Alkol komasına girdiği öne sürülen F.Ö'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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