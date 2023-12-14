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        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü

        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 12:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 12:43
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        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi öldü
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        Artvin'de alkol komasına girdiği iddia edilen kişi, evinde hayatını kaybetti.

        Çarşı Mahallesi'ndeki evinde alkol alan F.Ö'nün (47) fenalaşması üzerine nişanlısı G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

        İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz yatan F.Ö'nün öldüğünü tespit etti.

        Alkol komasına girdiği öne sürülen F.Ö'nün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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