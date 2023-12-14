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        Artvin'de GAMER Toplantısı gerçekleştirildi

        Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 16:49 Güncelleme: 14.12.2023 - 16:51
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        Artvin'de GAMER Toplantısı gerçekleştirildi
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        Artvin'de, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Vali Cengiz Ünsal başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER Toplantı Salonunda yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ercüment Seçkin, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Yahya Kanbur, kaymakamlar ile ilgili kurum amirleri katıldı.

        Toplantıda, ilin güvenlik ve acil durumlarla ilgili mevcut durumunun değerlendirilmesinin ardından, gelecek dönemde şehrin güvenlik ve acil durumlarda etkili şekilde yönetilmesi hususlarında yapılacak çalışmalar ile koordinasyonu gerektiren konular görüşüldü.

        İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Kanbur, Artvin'de bu yıl meydana gelen ve GAMER'e yansıyan olaylara ilişkin sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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