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        Artvin'de heyelan; ev, ahır ve samanlık çöktü, 1 inek öldü

        ARTVİN'deheyelan sonucu 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve ahır çöktü. Enkaz altında kalan 2 büyükbaştan 1'i öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 13:45
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        Artvin'de heyelan; ev, ahır ve samanlık çöktü, 1 inek öldü
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        ARTVİN'deheyelan sonucu 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve ahır çöktü. Enkaz altında kalan 2 büyükbaştan 1'i öldü.

        Merkeze bağlı Ortaköy köyünde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, Muhittin Öztürk'e ait 2 katlı boş ev ile yanındaki samanlık ve içerisinde 2 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın üzerine düştü. Heyelanda ahşap ev, samanlık ve ahır yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri, sevk edildi. Ekipler, çöken ahırda bulunan büyükbaşları kurtarma çalışması başlattı. Büyükbaşlardan 1'i kurtarılırken, 1 ineğin öldüğü belirlendi. Ekipler, bölgede inceleme çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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