Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı Artvin'de meydana gelen heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı.

Artvin'de meydana gelen heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı.

Merkeze bağlı Ortaköy köyü Topluca Mahallesi'nde Muhittin Öztürk'e ait evin olduğu alanda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Heyelanda, kimsenin bulunmadığı 2 katlı ahşap ev ile yanındaki ahır yıkıldı.

Bir bölümü samanlık olarak kullanılan ahırdaki bir büyükbaş hayvan telef oldu, enkazda kalan bir inek ise ekiplerce kurtarıldı.

AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması devam ediyor.