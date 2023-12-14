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        Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı

        Artvin'de meydana gelen heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:05
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        Artvin'de heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı
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        Artvin'de meydana gelen heyelanda 2 katlı ahşap ev ve ahır yıkıldı.

        Merkeze bağlı Ortaköy köyü Topluca Mahallesi'nde Muhittin Öztürk'e ait evin olduğu alanda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Heyelanda, kimsenin bulunmadığı 2 katlı ahşap ev ile yanındaki ahır yıkıldı.

        Bir bölümü samanlık olarak kullanılan ahırdaki bir büyükbaş hayvan telef oldu, enkazda kalan bir inek ise ekiplerce kurtarıldı.

        AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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