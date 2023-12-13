Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri

        Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı

        Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan çiviler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:49 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de kamyonetin kasasından yola dökülen çivileri vatandaşlar topladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Borçka ilçesinde kamyonetin kasasından yola saçılan çiviler, ulaşımda aksamaya neden oldu.

        Borçka-Hopa kara yolunun Düzköy mevkisinde seyir halindeki bir kamyonetin kasasındaki çivi dolu kutu yola düştü. Çivilerin yola savrulduğunu fark eden diğer sürücülerin uyarması üzerine kamyonetin sürücüsü de aracını yolun kenarına çekti.

        Araçlarından inen diğer sürücüler, kamyonet sürücüsünün yoldaki çivileri toplamasına yardım etti.

        Çivilerin toplandığı anları ise Cevahir Gençtürk, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Gençtürk, "Artvin'den Hopa'ya giderken Can Kurtaran Tüneli'ne gelmeden trafiğin durduğunu fark ettim. Vatandaşların yola saçılan çivileri topladığını görünce ben de onlara yardım ettim ve kısa sürede yolu yeniden güvenli hale getirdik ve yolumuza devam ettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Bir takım küme düşürülmüştü! Gözler PFDK'da
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        Araştırma: İşte Türkiye'de çalışanlar arasında en mutsuz kesim!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı
        Artvin Sağlık Kompleksi hizmet vermeye başladı
        Artvin, Bayburt ve Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protes...
        Artvin, Bayburt ve Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protes...
        Çocuk nüfusu artınca köy okulunun kapıları 6 yıl sonra yeniden açıldı
        Çocuk nüfusu artınca köy okulunun kapıları 6 yıl sonra yeniden açıldı
        Artvin Valisi Ünsal şehit ailelerini ziyaret etti
        Artvin Valisi Ünsal şehit ailelerini ziyaret etti
        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
        Artvin'de yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılmasıyla düşen kadın yara...
        Artvin'de yaslandığı merdiven korkuluklarının kırılmasıyla düşen kadın yara...