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        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan meydana geldi

        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde heyelan meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:54
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        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nda heyelan meydana geldi
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        Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun 25,4 kilometresinde heyelan meydana geldi.

        Hopa ilçesinin Kopmuş mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları, ağaçlar ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle, Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun çift şeritli olan Sarp istikametinin 25,4 kilometresi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, uzun araç kuyruğunun oluştuğu Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun açılması için çalışma başlattı.

        Bölgede trafik, sahil şeridindeki diğer yoldan sağlanıyor.

        Heyelanı fark eden devriye halindeki trafik polislerinin yolu ulaşıma kapatarak önlem aldıkları öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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