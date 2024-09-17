Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (2)

ÇÖKMEANI KAMERADA

Artvin'in Arhavi ilçesinde köy ile yaylalara ulaşım sağlanan asfalt yolun bir bölümünün çöktüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, Kapisre Deresi'nde su seviyenin yükselmesiyle alt kısmı boşalan yoldaki asfalt bloğunun aniden çökerek, sulara kapıldığı anlar yer aldı.

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kent genelinde etkisini sürdüren aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerini sürdürdü. Devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ve bölge halkının can ve mal güvenliğinin birinci öncelik olduğunu vurgulayan Vali Ünsal, aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelanlardan etkilenen bölgelerde çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Vali Ünsal, valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ ve Belediye ekiplerinin kapanan yolları açma çalışmalarını hızla sürdürdüğünü ifade etti.

ALINAN ÖNLEMLER AFETİ ÖNLEDİ

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim de ilçede yolun çöktüğü bölgeye gidip çalışmaları inceledi. Ataselim, DSİ tarafından dere yatağı genişletme ve ıslah çalışmalarının olası felaketi önlediğini söyledi. 3 yıl önce ilçede sel afeti yaşandığını anlatan Ataselim, "2021 yılında yaşadığımız afetin aynısını dün ve bugün bir daha yaşadık. 2021 yılında yaşadığımız afetten sonra burada yapılan istinat duvarları sayesinde ilçemiz nefes aldı. Koruma duvarları taşkının kent merkezine dolmasını engelledi. Doğru iş yaptığımızı bugün bir kere daha görmüş olduk. Eğer bu istinat duvarları yapılmamış olsaydı, bugün bu su Arhavi’nin içerisine girecekti ve 2021'den daha büyük bir afet yaşanacaktı. Devlet Su İşleri'nin yaptığı çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bir sefer daha gördük. Bu çalışmalara hız katıp, diğer kısımları tamamlamamız gerekiyor. Bu yolun öngörülen çökme nedeni. Dere kenarında yapılan ıslah çalışmaları, bu cephede yapılmadı. Can ve mal güvenliği açısında DSİ çalışmalarını ağırlıklı olarak diğer tarafa verdi. Çalışmalar nerdeyse tamamlanmış durumdaki o çalışmalar orada olmasaydı 3 evimiz yerle bir olacaktı" dedi.