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        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)

        HOPA'DADA YOL ÇÖKTÜArtvin'de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:10
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        Artvin'de taşkın ve heyelanlara neden olan yağışta yol çöktü (3)
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        HOPA’DADA YOL ÇÖKTÜ

        Artvin’de aralıklarla devam eden şiddetli yağış nedeniyle Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi. Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin yönünde tek şeritten sağlanıyor. Ekipler, dere kenarındaki çöken yolda dolgu ve onarım çalışması başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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